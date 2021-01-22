Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜGİK heyeti ile buluştu (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Başkanı Erkan Güral ve beraberindeki heyeti kabulünde konuştu.

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Erdoğan: "Reform gündemimizle ilgili yoğun bir hazırlık dönemini geride bıraktık. Yakında kapsamlı reform paketimizi kamuoyuyla paylaşacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ekonomide bu sene temel hedeflerimizden birisi fiyat istikrarını sağlamak olacaktır."

Erdoğan: "Ekonomide temin edeceğimiz güven ve istikrar sayesinde üzerimizdeki büyük faiz yükünden de önemli ölçüde kurtulacağımıza inanıyorum."

Erdoğan: "Bizim arkadaşlar kızıyor biliyorum ama kusura bakmasınlar eğer ben bu ülkenin başkanıysam, cumhurbaşkanıysam, bunu anlatmaya devam edeceğim. Çünkü ben yüksek faizle ülkenin kalkınacağına inanmıyorum."

Erdoğan: "Ekonomide temin edeceğimiz güven ve istikrar sayesinde üzerimizdeki büyük faiz yükünden de önemli ölçüde kurtulacağımıza inanıyorum."