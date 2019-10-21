Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Batı, teröristlerin yanında yer aldı ve hepsi birlikte bize saldırdılar.
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm Batı, teröristlerin yanında yer aldı ve hepsi birlikte bize saldırdılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Batı, teröristlerin yanında yer aldı ve hepsi birlikte bize saldırdılar.

51 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Batı, teröristlerin yanında yer aldı ve hepsi birlikte bize saldırdılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Batı, teröristlerin yanında yer aldı ve hepsi birlikte bize saldırdılar. NATO ülkeleri dahil, Avrupa Birliği ülkeleri dahil hepsi. Hani siz terörizme karşıydınız, hani siz teröre karşıydınız, yahu ne zamandan beri siz terörle beraber hareket etmeye başladınız?"

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Hani, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:30 Kaynak: AA
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