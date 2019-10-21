Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Batı, teröristlerin yanında yer aldı ve hepsi birlikte bize saldırdılar.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Batı, teröristlerin yanında yer aldı ve hepsi birlikte bize saldırdılar.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Batı, teröristlerin yanında yer aldı ve hepsi birlikte bize saldırdılar. NATO ülkeleri dahil, Avrupa Birliği ülkeleri dahil hepsi. Hani siz terörizme karşıydınız, hani siz teröre karşıydınız, yahu ne zamandan beri siz terörle beraber hareket etmeye başladınız?"
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