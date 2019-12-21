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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm bu gelişmeler işlerin yolunda gittiğini, ekonomik toparlanmanın hızlı...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm bu gelişmeler işlerin yolunda gittiğini, ekonomik toparlanmanın hızlı bir şekilde sürdüğünü gösteriyor.
Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 03:30 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm bu gelişmeler işlerin yolunda gittiğini, ekonomik toparlanmanın hızlı bir şekilde sürdüğünü gösteriyor."
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