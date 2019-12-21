Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm bu gelişmeler işlerin yolunda gittiğini, ekonomik toparlanmanın hızlı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm bu gelişmeler işlerin yolunda gittiğini, ekonomik toparlanmanın hızlı bir şekilde sürdüğünü gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm bu gelişmeler işlerin yolunda gittiğini, ekonomik toparlanmanın hızlı bir şekilde sürdüğünü gösteriyor."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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