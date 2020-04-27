Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünya gibi ülkemizde de yeni bir dönemin kapıları açılacaklardır. Artık tünelin ucu göründü. Ramazan Bayramını çifte bayram olarak kutlamayı Rabbim bizlere nasip etsin"

İSTANBUL(İHA)- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamadan satır başları şöyle:

"Tüm dünya gibi ülkemizde de yeni bir dönemin kapıları açılacaklardır. Artık tünelin ucu göründü. Ramazan Bayramını çifte bayram olarak kutlamayı Rabbim bizlere nasip etsin"

"Diyanet İşleri Başkanımıza yapılan saldırı devlete yapılan saldırıdır"

"Biz bize yeteriz kampanyasına şu ana kadar 1 milyar 850 milyon TL meblağ toplanmıştır."