Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya sizden müjde bekliyor (1) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya sizden müjde bekliyor (1)

29.03.2022 09:59
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya sizden müjde bekliyor (1)

Son dakika gelişmesine göre RUSYA ve Ukrayna arasındaki müzakereler İstanbul'a taşınırken tarihi barış görüşmesinin adresi Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi oldu.

RUSYA ve Ukrayna arasındaki müzakereler İstanbul'a taşınırken tarihi barış görüşmesinin adresi Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi oldu. Dünyanın gözü Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında bugün yapılan toplantıya çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetlerine toplantının açılışında bir konuşma yaptı ve "Görüşmelerden artık somut sonuçlar alınması gereken döneme girildiğini düşünüyoruz. Dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeleri haberleri bekliyor. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya hazırız" dedi.

Ukrayna ekibine Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı'nın Danışmanı Mihaylo Podolyak, Rus ekibine ise Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Vladimir Medinsky başkanlık ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya ve Ukrayna heyetleri arasındaki toplantıdan önce heyetlere hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye ve İstanbula hoş geldiniz diyerek başladığı konuşamasına "Böylesine kritik bir dönemde sizleri misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkeleriniz adına büyük gayret gösterdiniz. Sizleri, şahsım ve milletim adına ayrıca tebrik ediyorum. Çatışmalar, dostunuz ve komşunuz olarak bizleri gerçekten derinden üzüyor. Krizin başından itibaren her düzeyde samimi gayret sarfettik. Dostluk, komşuluk, insani yakınlık ve hukukun gereğini yerine getirmeye çalıştık." diyerek devam etti.

DÜNYA SİZDEN MÜJDELİ HABERLERİ BEKLİYOR

Cumhurbaşkanı konuşmasını şunları söyledi: "Adil bir barışın kaybedeni olmayacağına inanıyoruz. Trajediyi durdurmak tarafların elindedir. Bir an önce barışın sağlanması herkesin faydasına olacaktır. Görüşmelerden artık somut sonuçlar alınması gereken döneme girildiğini düşünüyoruz. Dünya sizlerden gelecek hayırlı ve müjdeleri haberleri bekliyor. İşinizi kolaylaştıracak her türlü katkıya hazırız"

LİDERLER DÜZEYİNDEKİ TEMASA DA EV SAHİPLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ"Dışişleri Bakanımı ihtiyaç duymanız halinde gereken her türlü desteği vermesi adına İstanbul'da bırakıyorum" diyen Erdoğan, "Barışın yeniden tesisi için insiyatif almaktan kaçınmayacağınızı biliyorum. Sizlerin müzakerelerde sağlayacağınız ilerleme bir sonraki aşama olan liderler düzeyinde teması da mümkün hale getirecektir. Böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya da hazırız. Her biri değerli birer dostum olan devlet başkanlarınıza en kalbi selamlarımı iletmenizi sizlerden istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.


Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya sizden müjde bekliyor (1)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya sizden müjde bekliyor (1)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya sizden müjde bekliyor (1)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya sizden müjde bekliyor (1)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya sizden müjde bekliyor (1)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya sizden müjde bekliyor (1)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya sizden müjde bekliyor (1)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya sizden müjde bekliyor (1)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya sizden müjde bekliyor (1)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya sizden müjde bekliyor (1)
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya sizden müjde bekliyor (1)
YORUMLAR
500
Rusya-Ukrayna zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır: Barış için sorumluluk almaktan kaçınmayız! Rusya-Ukrayna zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır: Barış için sorumluluk almaktan kaçınmayız! Cumhurbaşkanı Erdoğan barış müzakereleri öncesi açıklamada bulundu: Putin ve Zelenski'yle görüşmeler olumlu Cumhurbaşkanı Erdoğan barış müzakereleri öncesi açıklamada bulundu: Putin ve Zelenski'yle görüşmeler olumlu İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya sizden müjde bekliyor (1) - Son Dakika


Son Dakika
10:03 Kahraman bekçinin tekmesi: Elinde tüfekle gezen adamı tekme atarak durdurdu
09:49 Kağıt toplayıcıları birbirine girdi: Şah damarı kesilen toplayıcı hayatını kaybetti
09:46 Mesut Akusta'dan Teşkilat'a veda!
09:45 Rusya-Ukrayna zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır: Barış için sorumluluk almaktan kaçınmayız!
09:18 Gazetecilerin soruları Ronaldo'yu çıldırttı: Bırakmak istersem bırakırım!
09:13 Tarihi Yarımada'ya araç sınırlaması geliyor: Amaç ecdat bakiyesini korumak!
09:05 Vladimir Putin, Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
08:59 Yasak Elma'da bu akşam neler oldu? Handan'ın gerçek yüzü ortaya çıktı
08:56 Müzakere öncesi Rusya, Ukrayna'ya yönelik 3 talebinden vazgeçti! İşte aralarında Nazilerle ilgili maddenin de olduğu o talepler
08:48 Survivor'da ses yarışmasını ve ödülü kazanan belli oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 10:11:33. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünya sizden müjde bekliyor (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement