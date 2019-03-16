Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Dünyanın Göz Bebeği Olan İstanbul'a 'Konstantinapol' İfadesini Kullanan...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyanın göz bebeği olan İstanbul'a 'Konstantinapol' ifadesini kullanan ey Netanyahu, oğlunun kulağını çek. Eğer bu konuda biraz daha ileri giderseniz terbiye metotlarımız farklıdır, sizleri o tür de terbiye etmesini biliriz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyanın göz bebeği olan İstanbul'a 'Konstantinapol' ifadesini kullanan ey Netanyahu, oğlunun kulağını çek. Eğer bu konuda biraz daha ileri giderseniz terbiye metotlarımız farklıdır, sizleri o tür de terbiye etmesini biliriz."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun Kulağını Çek