Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Dünyanın Göz Bebeği Olan İstanbul'a 'Konstantinapol' İfadesini Kullanan...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyanın göz bebeği olan İstanbul'a 'Konstantinapol' ifadesini kullanan ey Netanyahu, oğlunun kulağını çek. Eğer bu konuda biraz daha ileri giderseniz terbiye metotlarımız farklıdır, sizleri o tür de terbiye etmesini biliriz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyanın göz bebeği olan İstanbul'a 'Konstantinapol' ifadesini kullanan ey Netanyahu, oğlunun kulağını çek. Eğer bu konuda biraz daha ileri giderseniz terbiye metotlarımız farklıdır, sizleri o tür de terbiye etmesini biliriz."
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:06 Kaynak: AA
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