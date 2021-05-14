Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dünyaya İsrail mesajı verdi: Sessiz kalanlar, bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilsin - Son Dakika

AK Parti teşkilatlarıyla online olarak bayramlaşma programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi.

Uluslararası toplumu harekete geçmeye çağıran Erdoğan, " Kudüs'te yıllardır devam eden Ramazan aylarının son günlerinde ise yoğunlaşan saldırılar nedeniyle bayrama buruk girdik. Dertliyiz. Derdimiz var. Gücü sadece masumlara, biçare kadınlara, mazlumlara yeten terör devleti İsrail'in zalimlikleri karşısında hem üzüntülü, hem öfkeliyiz. Türkiye'nin tavrı tamamen ilkeseldir.

"YARIN HERKES KENDİNİ BU VAHŞETİN HEDEFİNDE BULACAKTIR"

Şimdiye kadar 19 ülkenin devlet ve hükümet başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Bir diplomasi yürüttük. Muhataplarımızla benzer hissiyatları paylaştığımızı gördük. Uluslararası toplumun duyarsızlığından üzüntü duyuyoruz. Siyasi kaygılarla, sinsi hesapla, İsrail'in döktüğü kanlara sessiz kalarak ortak olanlar, bir gün sıranın kendilerine geleceğini bilmelidir. Yarın herkes kendini bu vahşi zihniyetin hedefinde bulacaktır. Kudüs gibi kutsal mekanları bünyesinde barındıran bir şehri yağmalamaya kalkan bu terör devleti artık tüm sınırları aşmış durumdadır. Kudüs tüm insanlığın ortak mirasıdır. Kudüs, tüm dünyadır. Oradaki Müslümanlar da tüm insanlıktır diyoruz." ifadelerini kullandı.