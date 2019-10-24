Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyayı demokrasi, hukuk devleti, insan hakları için PKK/YPG'nin en az...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyayı demokrasi, hukuk devleti, insan hakları için PKK/YPG'nin en az DEAŞ kadar tehlikeli bir terör örgütü olduğunu görmeye, kabul etmeye ve tavır almaya davet ediyorum.
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 04:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyayı demokrasi, hukuk devleti, insan hakları için PKK/ YPG'nin en az DEAŞ kadar tehlikeli bir terör örgütü olduğunu görmeye, kabul etmeye ve tavır almaya davet ediyorum."
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