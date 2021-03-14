Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız"

14.03.2021 15:40

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgınının "Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" sözündeki hikmeti bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Bu süreç aynı zamanda sağlığa ve sağlık altyapısına yapılan yatırımın, ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu gözler önüne sermiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 salgınının "Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi" sözündeki hikmeti bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Bu süreç aynı zamanda sağlığa ve sağlık altyapısına yapılan yatırımın, ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu gözler önüne sermiştir." dedi.

Erdoğan, Sağlık Bakanlığının 14 Mart Tıp Bayramı törenine gönderdiği video mesajında, 14 Mart Tıp Bayramı'nın hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Sağlık çalışanlarımıza emekleri, gayretleri, fedakarlıkları için ülkem ve milletim adına en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Görevi başında vefat edenler başta olmak üzere, dar-ı bekaya uğurladığımız tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

İnsanlığın son bir asrın en ciddi sağlık felaketlerinden birini yaşadığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şimdiye kadar dünya genelinde 2 milyon 650 bin kişinin hayatına mal olan koronavirüs salgını küresel bir tehdit olmayı sürdürüyor. Salgın, bize 'Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi' sözündeki hikmeti bir kez daha göstermiştir. Bu süreç aynı zamanda sağlığa ve sağlık altyapısına yapılan yatırımın, ne kadar önemli, ne kadar gerekli olduğunu gözler önüne sermiştir. Hamdolsun ülkemizde, insanların ambulans dahi bulamadığı, hastane kapılarından geri çevrildiği, yaşlı bakım evlerinde ilgisizlikten öldüğü vahim görüntülerin hiçbirine meydan vermedik. Bu süreçte sizlerin yükünü hafifletmek amacıyla, aralarında yüksek kapasiteli şehir hastanelerinin de olduğu 25 sağlık tesisi ile 11 ek hizmet binasını hizmete açtık. En riskli gruplardan başladığımız aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız. Hiç şüphesiz bu başarıda en büyük pay, gece gündüz demeden insanımızı sağlığına kavuşturmak için koşturan sağlık çalışanlarımıza aittir. Devletimiz ve milletimiz gibi şifa bulmasına vesile olduğunuz insanlar da sizlerin bu fedakarlığını asla unutmayacaktır. Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, rehavete kapılmadan, "TAMAM" diyerek sembolleştirilen temizlik, maske, mesafe kurallarına uyarak mücadelenin süreceğini vurgularken, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tüm vatandaşlarımızı, tedbirlere riayet ederek, sağlık çalışanlarımıza destek olmaya çağırıyorum. Sözlerime son verirken sağlık camiamızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tekrar tebrik ediyorum. Ülkemizin dört bir yanında görev yapan hekimlerimize, hemşirelerimize ve tüm sağlık çalışanlarına şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Tıp Bayramı, 14 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm dünyayı derinden sarsan salgına karşı son bir yıldır yürüttüğümüz mücadeleyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız' - Son Dakika


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