Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Dünyayı Pkk/pyd Terörü Konusunda Da, Irkçı İslam Düşmanı Terör...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Dünyayı Pkk/pyd Terörü Konusunda Da, Irkçı İslam Düşmanı Terör...

52 dakika önce

- AK Parti'nin Amasya mitingi Mitin alanından detaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AMASYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Amasya'da düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.

- AK Parti'nin Amasya mitingi
Mitin alanından detaylar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AMASYA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Amasya'da düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.
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Erdoğan: "Teröristlerin ülkemizde, bölgemizdeki eylemlerini işlerine geldiği şekilde dünyaya yansıtanlar, Batı'daki saldırıları görmezden geliyorlar."

Erdoğan: " Yeni Zelanda'daki katliamı gerçekleştirilen terörist, bu husumetin sonuçlarının nereye kadar varabileceğini göstermiştir. Artık dünyada hiçbir yerin, hiçbir coğrafyanın, hiçbir kültürün terörün zehrinden ve kanlı pençelerinden kendini kurtaramayacağı açıkça ortadadır."

Erdoğan: " Irak'ta, Suriye'de DEAŞ neyse, PKK/PYD neyse Avrupa'da, Amerika'da yükselen ırkçılık ve İslam düşmanlığı da aynısıdır."

Erdoğan: "Terör örgütleri konusunda ikircikli davranma döneminin artık kapanması gerekiyor. DEAŞ'ı kötü, PKK-PYD'yi cici gösterme çabalarının sonu yarın öbür gün dünyanın hiç umulmadık yerlerinde terörün baş göstermesi, can almasıdır."

Erdoğan: "Avrupalı ve Amerikalı dostlarımız başta olmak üzere tüm dünyayı, PKK/PYD terörü konusunda da, ırkçı İslam düşmanı terör konusunda da ikaz ediyoruz. Gelin bu iş daha fazla dallanıp budaklanmadan tüm terör örgütlerine karşı ortak bir tavır geliştirelim."

Erdoğan: "DEAŞ'ı nasıl bitirdiysek, PKK/PYD'yi de ırkçı ve İslam düşmanı örgütleri de aynı şekilde bitirelim. Dünya ancak o zaman hepimiz için çok daha huzurlu, güvenli bir yer haline gelecektir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:08 Kaynak: AA

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