Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı (3) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Kayacık Lojistik Merkezi açılış töreninde video konferans yöntemiyle konuşması ve açılışının yapılması

Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu