Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi'nin açılış törenine katıldı (3)
Son dakika gelişmesine göre Konya Şehir Hastanesi açılış töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayacık Lojistik Merkezi açılış töreninde video konferans yöntemiyle konuşması ve açılışının yapılması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya Şehir Hastanesi açılışı ve kurdele kesilmesi KONYA -...
Konya Şehir Hastanesi açılış töreni
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kayacık Lojistik Merkezi açılış töreninde video konferans yöntemiyle konuşması ve açılışının yapılması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya Şehir Hastanesi açılışı ve kurdele kesilmesi
KONYA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu. (8)
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