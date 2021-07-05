Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm işlemlerde KDV oranının yüzde 18 olduğunu varsaydığımızda OECD ülkeleri arasında KDV oranı en düşük ikinci ülkeyiz." - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm işlemlerde KDV oranının yüzde 18 olduğunu varsaydığımızda OECD ülkeleri arasında KDV oranı en düşük ikinci ülkeyiz."

"Toplam 46 milyar liralık KDV ve ÖTV vergisi gelirinden feragat ediyoruz."

"Asgari geçim indirimi uygulaması getirerek çalışanın vergi yükünü düşürdük. Son olarak, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi reform programımız kapsamında basit usulde vergilendirilen esnafımızın tüm kazançlarını vergi dışında bırakıyoruz. İstihdam maliyetinin yaklaşık yüzde 36'sına tekabül eden 1556 lirayı devlet olarak biz ödüyoruz"