Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Kalbimle İnanıyorum Ki Bir Kez Daha Başaramayacaklar.
39 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm kalbimle inanıyorum ki bir kez daha başaramayacaklar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Tüm kalbimle inanıyorum ki bir kez daha başaramayacaklar. Milletimiz meydanı 31 Mart'ta da bunlara bırakmayacak."
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 03:30 Kaynak: AA
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