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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:44 Kaynak: AA
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