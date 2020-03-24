Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor,... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor,... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor,...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:44 Kaynak: AA

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