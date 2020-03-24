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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan: "(Doğalgaz ve elektriğin kapanması) Biz daha zor günler yaşadık böyle bir şeye girmedik. Sosyal devlette de böyle bir adım atılamaz."
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:00 Kaynak: AA
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