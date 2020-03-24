Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor,... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor,...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tüm kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarını yakından takip ediyor, adımlarımızı eşgüdüm içerisinde atmayı sürdürüyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:31 Kaynak: İHA
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilim Kurulu okul tatiliyle ilgili ne derse ona uyalım Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı Türkiye, virüse kilitlenmişken sürpriz bir anket geldi: Erdoğan mı, Gül mü? AK Parti heyeti, infaz yasası değişikliğini görüşmek için CHP'yi ziyaret etti