Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm NATO üyesi olanlara sesleniyorum, başta Amerika...Biz Türkiye'yiz. Biz bir NATO üyesi ülkeyiz. 5. maddeyi gayet iyi biliyorlar. Bu terör örgütleri, NATO üyesi olan Türkiye'ye saldırırken siz buna sessiz kalamazsınız."