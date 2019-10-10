Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm NATO üyesi olanlara sesleniyorum, başta Amerika...Biz Türkiye'yiz.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm NATO üyesi olanlara sesleniyorum, başta Amerika...Biz Türkiye'yiz.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:41 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm NATO üyesi olanlara sesleniyorum, başta Amerika...Biz Türkiye'yiz. Biz bir NATO üyesi ülkeyiz. 5. maddeyi gayet iyi biliyorlar. Bu terör örgütleri, NATO üyesi olan Türkiye'ye saldırırken siz buna sessiz kalamazsınız."
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