Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm NATO üyesi olanlara sesleniyorum, başta Amerika...Biz Türkiye'yiz.
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm NATO üyesi olanlara sesleniyorum, başta Amerika...Biz Türkiye'yiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm NATO üyesi olanlara sesleniyorum, başta Amerika...Biz Türkiye'yiz.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm NATO üyesi olanlara sesleniyorum, başta Amerika...Biz Türkiye'yiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm NATO üyesi olanlara sesleniyorum, başta Amerika...Biz Türkiye'yiz. Biz bir NATO üyesi ülkeyiz. 5. maddeyi gayet iyi biliyorlar. Bu terör örgütleri, NATO üyesi olan Türkiye'ye saldırırken siz buna sessiz kalamazsınız."

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:41 Kaynak: AA
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