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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm okların hedefinde AK Parti ve onu genel başkanı var" - KAHRAMANMARAŞ
6 saat önce
AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı ile akşam yemeğinde bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 07:02 Kaynak: AA
AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması KAHRAMANMARAŞ - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş İl Teşkilatı ile akşam yemeğinde bir araya geldi. (1)
Erdoğan: "Türkiye'nin karşısında hangi gavur varsa onun kılıcını çalmayı siyaset diye yutturmaya çalışanları ifşa etmeyi sürdüreceğiz."
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