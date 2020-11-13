Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namık Kemal Stadı'nda gerçekleştirilecek AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da açılışı yapılacak şehir hastanesine İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi adının verildiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatan topraklarına gözünü dikenlerden milletimizi birbirine düşman etmeye çalışanlara kadar tüm şer senaryolar tedavüle sokulmuştur."
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm şer senaryolar tedavüle sokulmuştur' - Son Dakika