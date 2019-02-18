Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Terör Örgütlerine Tarihlerinin En Ağır Darbelerini Vuruyoruz.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm terör örgütlerine tarihlerinin en ağır darbelerini vuruyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Tüm terör örgütlerine tarihlerinin en ağır darbelerini vuruyoruz. Gabar, Cudi
, Tendürek, Kandil
'de biz varız ve inlerine girdik, kaçacak delik arıyorlar. İşte bak şimdi de 735 teröristi güvenlik güçlerimiz yakaladı, topladı ve şimdi bunlar hesaba çekiliyor."
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:24 Kaynak: AA
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