Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Terör Örgütlerine Tarihlerinin En Ağır Darbelerini Vuruyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Terör Örgütlerine Tarihlerinin En Ağır Darbelerini Vuruyoruz.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm terör örgütlerine tarihlerinin en ağır darbelerini vuruyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm terör örgütlerine tarihlerinin en ağır darbelerini vuruyoruz. Gabar, Cudi, Tendürek, Kandil'de biz varız ve inlerine girdik, kaçacak delik arıyorlar. İşte bak şimdi de 735 teröristi güvenlik güçlerimiz yakaladı, topladı ve şimdi bunlar hesaba çekiliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 05:24 Kaynak: AA

Politika
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