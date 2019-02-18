Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Terör Örgütlerine Tarihlerinin En Ağır Darbelerini Vuruyoruz"
1 saat önce
- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ISPARTA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Isparta Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:52 Kaynak: AA
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