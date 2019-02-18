Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Terör Örgütlerine Tarihlerinin En Ağır Darbelerini Vuruyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm Terör Örgütlerine Tarihlerinin En Ağır Darbelerini Vuruyoruz"

1 saat önce

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ISPARTA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Isparta Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ISPARTA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Isparta Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm terör örgütlerine tarihlerinin en ağır darbelerini vuruyoruz. Gabar, Cudi, Tendürek, Kandil'de biz varız ve inlerine girdik, kaçacak delik arıyorlar. İşte bak şimdi de 735 teröristi güvenlik güçlerimiz yakaladı, topladı ve şimdi bunlar hesaba çekiliyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 06:52 Kaynak: AA

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