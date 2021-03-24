Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm terör örgütlerini hezimete uğratarak ülkemiz sınırları içinde eylem yapamaz hale getirdik" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm terör örgütlerini hezimete uğratarak ülkemiz sınırları içinde eylem yapamaz hale getirdik"
24.03.2021 13:02
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi Kongrenin yapıldığı salon ve salondaki katılımcılar Açılan pankart ve dövizler Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen...
AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi
Kongrenin yapıldığı salon ve salondaki katılımcılar
Açılan pankart ve dövizler
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu. (9)
Erdoğan: "PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerini hezimete uğratarak ülkemiz sınırları içinde eylem yapamaz hale getirdik."
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