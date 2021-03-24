Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm terör örgütlerini hezimete uğratarak ülkemiz sınırları içinde eylem yapamaz hale getirdik" - Son Dakika

AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi

Kongrenin yapıldığı salon ve salondaki katılımcılar

Açılan pankart ve dövizler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde konuştu. (9)

Erdoğan: "PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerini hezimete uğratarak ülkemiz sınırları içinde eylem yapamaz hale getirdik."