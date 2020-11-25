Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm vatandaşlarımızı ellerindeki sermaye araçlarını Varlık Barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm vatandaşlarımızı ellerindeki sermaye araçlarını Varlık Barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum"
25.11.2020 14:09
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı (10 SON)Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yurt dışında ve yurt içindeki tüm vatandaşlarımızı, bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, dövizi, altını ve diğer sermaye araçlarını Varlık...
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı (10 SON)
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yurt dışında ve yurt içindeki tüm vatandaşlarımızı, bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, dövizi, altını ve diğer sermaye araçlarını Varlık Barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum"
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