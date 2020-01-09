Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm yargı dünyasına sesleniyorum; kanunların sayfaları arasındaki maddelere... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Tüm yargı dünyasına sesleniyorum; kanunların sayfaları arasındaki maddelere... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm yargı dünyasına sesleniyorum; kanunların sayfaları arasındaki maddelere...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm yargı dünyasına sesleniyorum; kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınıza kulak verin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm yargı dünyasına sesleniyorum; kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınıza kulak verin" - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:10 Kaynak: İHA
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