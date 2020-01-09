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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm yargı dünyasına sesleniyorum; kanunların sayfaları arasındaki maddelere...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm yargı dünyasına sesleniyorum; kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınıza kulak verin"
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:10 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm yargı dünyasına sesleniyorum; kanunların sayfaları arasındaki maddelere değil, vicdanınıza kulak verin" - ANKARA
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