Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tunç Soyer) Bu Aday CHP'nin Değil, Kılıçdaroğlu'nun Adayıdır"
1 saat önce
- Miting alanından detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İzmir'de ortak miting düzenledi.
- Miting alanından detaylar Türkiye Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması İZMİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, İzmir
'de ortak miting düzenledi.(8) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: " CHP
'nin Buca
adayını son anda değiştirmesinin sebebi de Kılıçdaroğlu
'nun İzmir'e sadece rant anlayışıyla yaklaşıyor olmasıdır"
Erdoğan: "(Tunç Soyer
) Bu aday CHP'nin değil, Kılıçdaroğlu'nun adayıdır. Adaylık icazetini İzmir'den değil Kandil
'den almıştır."
Erdoğan: "(İzmir) Yıllardır yönettikleri bu şehirde hiçbir sorunu çözemedikleri gibi hükümet tarafından yapılan yatırımları bile doğru dürüst değerlendiremediler."
Erdoğan: "Yıllardır Atatürk
'ü istismar ettiler, peki bunların Atatürk'ün Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartma vasiyetine tırnak ucu kadar katkıları olduğunu gördünüz mü?"
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 03:54 Kaynak: AA
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