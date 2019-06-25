Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tünel görüntüleri) "Bir vatandaşımızın güzel bir tebliğini sizlere...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tünel görüntüleri) "Bir vatandaşımızın güzel bir tebliğini sizlere...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tünel görüntüleri) "Bir vatandaşımızın güzel bir tebliğini sizlere göstermek istiyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tünel görüntüleri) "Bir vatandaşımızın güzel bir tebliğini sizlere göstermek istiyorum. O anlamış ama sözde siyaset yapan neyse isim vermeyeyim anlayamamış. Herhalde bunu izleme fırsatı bulursa anlayacaktır"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tünel görüntüleri) Bir vatandaşımızın güzel bir tebliğini sizlere...
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:22 Kaynak: İHA
Siyaset, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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