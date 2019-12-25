Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere Tunus'a gitti. - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere Tunus'a gitti.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere Tunus'a gitti. Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:03 Kaynak: İHA
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