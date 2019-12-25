Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere Tunus'a gitti. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere Tunus'a gitti. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere Tunus'a gitti.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere Tunus'a gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere Tunus'a gitti., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere Tunus'a gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Tunus ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı, Tunus, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:03 Kaynak: İHA
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