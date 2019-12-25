Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere Tunus'a geldi. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere Tunus'a geldi. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere Tunus'a geldi.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere Tunus'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere Tunus'a geldi., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile görüşmek üzere Tunus'a geldi.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Tunus, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:12 Kaynak: AA
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