Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonla görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Cumhurbaşkanı Said'i seçimdeki başarısından dolayı tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.