Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonla görüştü
1 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:52 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Cumhurbaşkanı Said'i seçimdeki başarısından dolayı tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.
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