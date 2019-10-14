Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonla görüştü
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonla görüştü

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Said ile telefonla görüştü, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'un yeni Cumhurbaşkanı Kays Said ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, görüşmede, Cumhurbaşkanı Said'i seçimdeki başarısından dolayı tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

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Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 10:52 Kaynak: AA
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