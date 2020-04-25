Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı El-Gannuşi ile telefonda görüştü - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı El-Gannuşi ile telefonda görüştü
32 dakika önce
Gülseli KENARLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Gülseli KENARLI Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel meselelerin yanı sıra Kovid-19 ile mücadelede iş birliği imkanlarının ele alındığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.04.2020 07:40 Kaynak: DHA
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