Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'ta - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'ta - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'ta

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'a sürpriz bir ziyarette bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'a sürpriz bir ziyarette bulundu. Erdoğan, havalimanındaki karşılamadan sonra Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile baş başa görüştü. Cumhurbaşkanına ziyarette, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Havalimanındaki karşılamadan fotoğraf

-Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile baş başa görüşmeden fotoğraf


Cumhurbaşkanı, Tunus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:37 Kaynak: DHA
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