Cumhurbaşkanı Erdoğan Tunus'ta, mevkidaşı Said tarafından karşılandı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan, Tunus temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Said daha sonra ikili görüşmeye geçti.

Temaslarda bulunmak üzere Tunus 'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Cumhurbaşkanı Kays Said tarafından karşılandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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