Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Altınok'u Keçiören Belediye Başkan Adayı Olarak Açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Altınok'u Keçiören Belediye Başkan Adayı Olarak Açıkladı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Altınok'u Keçiören Belediye Başkan Adayı olarak açıkladı Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok: "Ayrılık demeyelim de bir ara vermiştik. Teşkilatımızla zaten bir aradaydık, hiç kopmamıştık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Altınok'u Keçiören Belediye Başkan Adayı olarak açıkladı
Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok: "Ayrılık demeyelim de bir ara vermiştik. Teşkilatımızla zaten bir aradaydık, hiç kopmamıştık. Yine güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ilçelerinin belediye başkan adaylarını açıkladığı törende, Keçiören Belediye Başkan Adayı olarak Turgut Altınok'u açıkladı.
Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen törende Keçiören Belediye Başkan Adayı olarak Turgut Altınok'un adının açıklanmasıyla birlikte salonda bulunan partililer büyük coşku gösterdi. Daha önceden Keçiören Belediye Başkanı olarak görev yaparken 2 dönem ara veren Turgut Altınok, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday oldu.
Partililerin yoğun ilgisini gören Turgut Altınok, "Çalışmaya, üretmeye, eserler yapmaya, gönül eserleri yapmaya devam edeceğiz. Yeni projeler yapmaya rabbim nasip ederse devam edeceğiz" dedi.
Ayrılığın bittiğini kaydeden Altınok, "Bir ayrılık vardı, bitmiş oldu. Ayrılık demeyelim de bir ara vermiştik. Teşkilatımızla zaten bir aradaydık, hiç kopmamıştık. Bundan sonra AK Parti şemsiyesiyle, arkadaşlarımızla beraber yine güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 06:22 Kaynak: İHA

Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkan adayı, Keçiören, Turgut Altınok, Politika
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