Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran'ın cenaze namazına katıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran'ın cenaze namazına katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıran Holding Onursal Başkanı Turgut Kıran'ın cenaze namazına katıldı.

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