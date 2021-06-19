Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizm sektöründe KDV desteğiyle ilgili müjdeyi Pazartesi veririz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haziran ayı sonunda bitecek olan turizm sektöründe KDV desteğiyle ilgili "Pazartesi günü kabine toplantımız var. Toplantımızda bunu tekrar masaya yatırırız. Toplantıdan sonra yapacağım ulusa seslenişte bu müjdeyi ayrıca veririz" dedi.

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu (ADF) için Antalya'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programının üçüncü gününde Kemer ilçesinde bir otelin açılışını gerçekleştirdi. Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yavaş yavaş seyahat kısıtlamalarıyla ilgili listelerden çıkmaya başladığını hatırlatan ve Fransa'nın ardından Rusya'nın da bu doğrultuda aldığı kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyleyen Erdoğan, en son NATO zirvesinde Makron ile yaptığı görüşmenin meyvesini aldıklarını kaydetti ve "Fransa da olumlu adımını attı, atıyor" dedi.

Önümüzdeki haftalarda bu sürecin daha hızlanacağının anlaşıldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizmcilerin 2021 sezonunun en azından ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edeceklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl tüm sıkıntılara rağmen 16 milyon misafiri ağırlamıştık. Bu yıl çok daha yukarıda rakamlara ulaşacağımızdan ümitliyim. Türkiye'de tatil yapan turist, ülkemizden kolay kolay vazgeçemiyor. Hem ülkemizi tercih edenler, hem Türkiye kazanıyor. İnşallah bu kazan kazan politikasıyla turizmdeki yerimizi sürekli daha yukarılara çıkartacağız" diye konuştu.

Turizm sektörüne KDV müjdesi

Turizmin pek çok sektörü destekleyen, yüksek istihdam ortaya çıkartan bir alan olduğuna dikkat çeken Erdoğan, salgın döneminde sektöre verdikleri desteklerin birileri tarafından eleştirildiğine de dikkat çekerek, "Turizm sektörünü desteklemeyi sürdürüyoruz. Her ne kadar birileri eleştiri konusu haline getirse de biz milletimiz için en doğrusunu yapmaya kararlıyız. KDV desteğini de Mehmet Bey sıkıştırdı. Haziran sonuna kadar uzattık. Mehmet Bey '1 ay daha uzatalım' diyor. Pazartesi günü Kabine toplantımızda bunu masaya yatırırız. Ulusa seslenişte inşallah bu müjdeyi ayrıca veririz. Salgın paniğinin geride kalmasıyla birlikte inşallah adım adım bunu gerçekleştireceğiz. Yatırımcılarımızın morallerinin yerinde olduğunu görüyorum. Devlet olarak biz de sektöre her türlü kolaylığı göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA