Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizmde çok bereketli ve karlı bir sezon geçiriyoruz.
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizmde çok bereketli ve karlı bir sezon geçiriyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:54 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizmde çok bereketli ve karlı bir sezon geçiriyoruz. Muhtemelen bu yıl tüm zamanların turist rekorunu kıracağız."
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