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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizmde yılı 51.7 milyon turist ve 34.5 milyar dolar gelir ile kapattık."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizmde yılı 51.7 milyon turist ve 34.5 milyar dolar gelir ile kapattık."
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:24 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Turizmde yılı 51.7 milyon turist ve 34.5 milyar dolar gelir ile kapattık." - ANKARA
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