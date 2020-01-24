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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Alman Üniversitesine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Alman Üniversitesine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 11:26 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Alman Üniversitesine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."
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