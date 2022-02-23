Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Büyükelçiliği'nin kançılaryasının açılış törenine katıldı-1 - Son Dakika

? Senegal ziyareti kapsamında Dakar'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kançılarya binasının açılışına katıldı. Açılışta konuşma yapan Erdoğan '1910 metre karelik alanda kançılarya, hizmet binaları ve 1546 metre karelik alanda lojman inşaatı Türk firmalarınca, Summa ve Tosyalı olarak sağ olsun gerçekleştirildi. Afrika'da pek çok projeyi hayata geçiren Summa ve Tosyalı Holding'e Büyükelçiliğimiz inşaatına verdikleri katkıdan ötürü şahsım ve milletim adına tekrar teşekkür ediyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti;

'Afrika ülkeleri içinde Senegal, bizim için gerçekten müstesna bir konumda bulunuyor. Dakar Büyükelçiliğimiz 1960'lı yıllarda Afrika'da açtığımız ilk büyükelçiliklerimizden bir tanesidir. Yine Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA'da, Afrika'daki ilk ofisini 2007'de Dakar'da açtı. Senegal ve Dakar. Bizim Afrika'yla yeniden buluşmamızın yeniden kucaklaşmamızın adeta ilk adresi oldu. İşte bugün bu güçlü tarihi kültürel ve beşeri bağlarımızı bir adım daha öteye taşıyoruz. Açılışını yaptığımız Dakar Büyükelçiliğimizin yeni kançılarya binasının ülkemize, milletimize ve Senegal halkına hayırlı olmasını diliyorum. Konumuyla, fiziki şartlarıyla, mimarisiyle müştemilatıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır bir eseri kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. Biliyorsunuz 2016 yılındaki ziyaretim sırasında burayla ilgili bir protokol imzalamıştık. Protokol çerçevesinde Senegal hükümetince tarafımıza şehrin bu kıymetli bölgesinde 10 bin metre karelik arsa tahsis edildi. 11 Eylül 2020 tarihinde Dışişleri Bakanımın Senegal'i ziyareti sırasında binamızın temelini atarak çalışmaları süratle yürüttük. 1910 metre karelik alanda kançılarya, hizmet binaları ve 1546 metre karelik alanda lojman inşaatı Türk firmalarınca, Summa ve Tosyalı olarak sağ olsun gerçekleştirildi. Afrika'da pek çok projeyi hayata geçiren Summa ve Tosyalı Holding'e Büyükelçiliğimiz inşaatına verdikleri katkıdan ötürü şahsım ve milletim adına tekrar teşekkür ediyorum. Emekleri ve alın terleriyle bu güzel binanın inşasını rekor sürede gerçekleştiren mimarından mühendisinden işçisine tüm kardeşlerime de özellikle teşekkür ediyorum. Başta, kardeşim Cumhurbaşkanı Sayın Sall olmak üzere ve şu anda yine aramızda bulunan Dışişleri Bakanı Ayşe Hanım'a da yine özellikle teşekkür ediyorum.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türk şirketlerinin başta inşaat sektörü olmak üzere Senegal'in altyapı ve kalkınmasına destek vermelerinden memnuniyet duyuyorum. Özellikle de Büyükelçilik binalarımızın açılış töreninden sonra Aziz Kardeşim Sall ve davetli diğer ülkelerin devlet başkanlarıyla birlikte Türk müteşebbislerce inşa edilen 50 bin kişilik Senegal Stadyumu'nun açılış törenine de iştirak edeceğiz' dedi.

800 ÖĞRENCİ MAARİF VAKFI'NDA EĞİTİM GÖRÜYOR

Senegal'deki vatandaşların gurur duyacakları bir büyükelçilik binasına kavuştuklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Maarif Vakfı olarak şu anda yavrularımız burada. Maarif Vakfı'yla da hamdolsun 800'e yakın öğrencinin yetişmesine hizmet veriyorlar. Burada görev yapan tüm öğretmenlerimize yine şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.