Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Demokrasisinin Gücünü Göstereceğiz"
1 saat önce
- AK Parti'nin Adıyaman mitingi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADIYAMAN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.
- AK Parti
'nin Adıyaman
mitingi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması
ADIYAMAN - Türkiye
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
, partisince düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.
(4) Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "( Mısır
'da darbe karşıtı 9 kişinin idamı) 9 kişinin idam edildiği gün darbecilerin elini sıkmak için kuyruğa giren Avrupa
'nın ikiyüzlü siyasetçilerine bir kez daha Türk demokrasisinin gücünü göstereceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pensilvanya'dan, Kandil
'den, Avrupa'dan, Türk milletinin iradesine ipotek koymaya çalışan alçaklara sandıkta esaslı bir ders verecek miyiz?"
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:42 Kaynak: AA
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