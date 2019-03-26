Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Demokrasisinin Gücünü Göstereceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Demokrasisinin Gücünü Göstereceğiz"

1 saat önce

- AK Parti'nin Adıyaman mitingi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ADIYAMAN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

- AK Parti'nin Adıyaman mitingi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ADIYAMAN - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Mısır'da darbe karşıtı 9 kişinin idamı) 9 kişinin idam edildiği gün darbecilerin elini sıkmak için kuyruğa giren Avrupa'nın ikiyüzlü siyasetçilerine bir kez daha Türk demokrasisinin gücünü göstereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Pensilvanya'dan, Kandil'den, Avrupa'dan, Türk milletinin iradesine ipotek koymaya çalışan alçaklara sandıkta esaslı bir ders verecek miyiz?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 07:42 Kaynak: AA

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