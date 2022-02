Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk eğitim sistemini ileri taşıyacak her türlü teklife, her türlü tenkite açığız" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Türk eğitim sistemini ileri taşıyacak her türlü teklife, her türlü tenkite açığız. Bu konuda hiçbir kompleksimiz olmamıştır. Muhalefetin ve ideolojik saplantılarla hareket eden kimi meslek örgütlerinin de meseleye bu şekilde yaklaşmalarını ümit ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde "Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Törende konuşan Erdoğan "Bugün 1 Temmuz 2019 ile 15 şubat 2022 tarihleri arasında inşası tamamlanan toplam 122 okulumuzu resmen hizmete alıyoruz. Bu eğitim kurumlarımızdan 56 okul, bin 321 derslik Milli Eğitim Bakanlığımızca, 30 okul bin 280 derslik İstanbul Proje Koordinasyon birimi, 27 okul 556 derslik ise hayırseverlerimizce şehrimize kazandırılmıştır. Eğitim kurumlarımızın 5'i özel eğitim uygulama okulu, 2'si Bilim Sanat Merkezi, 3'ü Halk Eğitim Merkezi, 2'si Güzel Sanatlar Lisesi olarak hizmet vermektedir. Böylece 2.5 yıl gibi kısa sürede 3 bin 157 dersliğe sahip 122 modern eğitim tesisini İstanbullu kardeşlerimizin istifadesine sunmuş oluyoruz. Açılışını yaptığımız okullarımızın toplam yatırım bedeli 2 milyar 140 milyon lirayı geçiyor. Eğitim öğretim hizmetlerini kalitesini daha da arttıran bu yatırımları öğretmen öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

"2002 YILINDA 40 BİN CİVARI OLAN DERSLİK SAYISINI 3 KATTAN FAZLA ARTTIRARAK 129 BİN SEVİYESİNE TAŞIDIK"

İstanbul'un eğitim altyapısının güçlendirilmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu kadim şehri hak ettiği hizmetlerle buluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çeyrek asrı aşan hizmet yolculuğumuzda şartlar ne olursa olsun hiçbir zaman bahanelerin arkasına saklanmadık. 'Bizim milletimiz en iyisine layıktır' inancıyla İstanbul'a aşkla, şevkle hizmet ettik. İstanbul'un birikmiş sorunlarını tek tek çözüme kavuştururken, temel meselemiz olarak gördüğümüzün maarif davamıza da özel önem verdik. İstanbul'un eğitim kapasitesini tahkim etmek amacıyla tarihi nitelikte pek çok adım attık. 2002 yılında 40 bin civarı olan derslik sayısını 3 kattan fazla arttırarak 129 bin seviyesine taşıdık. Bunu ana muhalefet ve yavru muhalefetin bilmesi lazım. 67 bin olan öğretmen sayısın 3 kat arttırarak 176 bine ulaştırdık. Son dönemde gerçekleştirdiğimiz öğretmen atamalarında önceliği ve ağırlığı İstanbul'a veriyoruz. 21 Ocak 2022 tarihinde ataması yapılan 15 bin öğretmenin yarısı İstanbul'da göreve başladı. Öğretmen sayısındaki bu iyileşme sınıf mevcutlarına da olumlu yansıdı. 2002 yılında ilköğretimde öğretmen başına öğrenci sayısı 40 iken bugün bu sayı 21 e inmiştir. İstanbul'un bir dönem en büyük sıkıntılarından olan kalabalık sınıf sorunu örneğin biz orta öğretimde sınıflarımız 75 kişi idi. Hatta 100 ü aşkın sınıflar vardı Anadolu'da. Elhamdülillah bunların hepsi tarih oldu. Bugün okul deyince akla artık akan çatılar, yıkık duvarlar, toz toprak içinde oynayan öğrenciler, boş geçen dersler gelmiyor. Evlatlarımız artık etkileşimi tahtasına, laboratuvarları ile, spor alanları ile pek çok imkana sahip binalarda eğitim alıyor" şeklinde konuştu.

"2022 SENESİ BOYUNCA TOPLAM 8.9 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPARAK 275 PROJEYİ ŞEHRİMİZE KAZANDIRMAYI PLANLIYORUZ"

Eğitimde çıtayı sürekli yukarı taşıdıklarını belirten Erdoğan, "Nerede bir ihtiyaç varsa oradan başlayarak alt yapımızı daha da güçlendirmeye gayet ediyoruz. İstanbul özelinde yakaladığımız başarıyı inşallah 2022 yılında devam ettirmekte kararlıyız. Bu doğrultuda eksiklikleri tespit ettik, yatırım programımıza son şekli verdik. Temel Eğitim Kurumları Yapım Programı kapsamında İstanbul'umuz da 5.1 miyar liralık 4 bin 194 derslikli 197 adet projeyi hayata geçireceğiz. Bu yıl için İstanbul Devlet Yatırım Programı çerçevesinde 2 bin 356 derslikli 78 adet projeye 3.8 milyar liralık kaynak ayırdı. Bu iki program sayesinde 2022 senesi boyunca toplam 8.9 milyar lira yatırım yaparak 275 projeyi şehrimize kazandırmayı planlıyoruz. Bu rakama inşasını planladığımız bin yeni anaokulunu da eklediğimizde İstanbul'a yapılacak toplam eğitim yatırımı tutarı 10 milyar lirayı geçecektir. Anaokullarımızın hizmete girmesiyle hem evlatlarımız erken yaşta okul ortamı ile tanışacak, hem de ebeveynler huzur ile emanet edebilecekleri eğitim yuvalarına kavuşacaklardır Böylece özellikle çalışan anne babaların önemli bir ihtiyacı daha devletimiz tarafından karşılanmış olacaktır" diye konuştu.

"BUGÜN EĞİTİME AYRILAN MEBLAĞ 274 MİLYAR LİRAYI AŞTI"

Milli ve yerli değerler üzerine inşa edilmiş bir eğitim müfredatının Türkiye'yi selamete taşıyacağını kaydeden Erdoğan, "Nasıl eğitim için harcanan her kuruşun çarpan etkisi tartışma götürmezse, eğitimi ihmal etmenin bedeli de ağır olacaktır. Türkiye vesayet ile boğuştuğu dönemde evlatlarının eğitimine gerekli hassasiyeti göstermemesinin faturasını ödemiş bir ülkedir. İstikbalimizin teminatı olan çocuklarımızın heba olmaması, hayatın vahşi dişilerin arasında kaybolup gitmemesi için önceliği eğitime verdik. Göreve geldiğimiz 2002 yılından itibaren hazırladığımız tüm bütçelerde aslan payını hep eğitime tahsis etti. 2002 eğitime sadece 7.5 milyar lira ayrılmışken, bugün yüksek öğrenim dahil eğitime ayrılan meblağ 274 milyar lirayı aştı. Ülkemizin her köşesine anaokulundan ilkokula, ortaokula, liseye ve üniversiteye kadar çok saydı eğitim kurumu kazandırdık. Üniversite sayımız 76 dan 207 ye yükseldi. Derslik sayımız 343 binden 609 bine çıktı. Öğretmen sayımız 526 binden 993 bin 670'e ulaştı. Şu an görev yapan öğretmenlerimizin yüzde 75'ini biz atadık. Kütüphaneden laboratuvar sayısına kadar bizden önce yapılanları 2'ye 3'e dörde katladık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını OECD ortalamasını yakalamak suretiyle gerçekleştirdik. Özellikle orta öğretimde okullaşma oranını yüzde 44'lerden yüzde 90'lara taşıdık. Okul öncesi 5 yaşta okullaşma oranını yüzde 11'den yüzde 90'a yükselttik. Uluslararası kalite göstergelerinde sürekli artan performans sergiledik. Eğitimin demokratikleşmesi yönünde de bizden evvel hayal dahi edilemeyen birçok reforma imza attık. 8 yıllık kesintisiz eğitimi revize ederek 28 Şubat zihniyetinin eğitim sistemimizde açtığı kanayan yarayı iyileştirdik. Seçmeli ders uygulaması kapsamını geliştirdik. Bugün temel derslerin yanı sıra isteyen her evladımız Kuranı Kerimi ve sevgili Peygamberimizin hayatını ders olarak seçebiliyor. Yaşayan diller ve lehçeler gibi seçmeli derslerle kültür mirasımızın korunmasını, nesilden nesile aktarılmasını sağlıyoruz" açıklamalarında bulundu.

"OKULLARIMIZDA KİTAP SAYISINI 28 MİLYONDAN 50 MİLYONA ÇIKARDIK, 2022 SONUNA KADAR 100 MİLYON HEDEFLİYORUZ"

Ders kitaplarının kendi dönemlerinde ücretsiz dağıtıldığını hatırlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizler neler çektik söyleyeyim. Teksir kağıdı nedir bilir misiniz. Saman kağıdı. Teksir makinesi vardır kolla çalışır, o teksir kağıdı ile ders notları hazırlanır. Mürekkep her tarafa dağılmıştır. O teksir notlarını satın alırdık. Abilerimizden isterdik vermezlerdi, çünkü onlar da birer hatıra olarak kendilerinde kalırdı. Biz böyle okuduk. Dedik ki yavrularımız kuşe kağıttan ders kitaplarını sırasında bulsun öyle eğitim öğretim görsün. Bay Kemal biz eğitim öğretimi böyle yaptırıyoruz. Bunlar hep CHP iktidarı dönemlerindeydi. O dönemlerde biz bunları yaşadık. Son 19 yılda 4 milyar ders kitabını ücretsiz öğrencilere ulaştırdık. Yıllardır şikayet konusu edilen yardımcı kaynak sorununu da çözüme kavuşturduk. Yardımcı kaynakları da bakanlığımız 2021 yılı kasım ayından bu ayna her ay hazırlayıp dağıtmaktadır. 2 ay gibi kısa sürede dağıtılan yardımcı kaynak kitap sayısı 24 milyona ulaşmıştır. İnşallah yıl sonuna kadar 100 milyon kitabı öğrencilerimize teslim etmeyi planlıyoruz. 'Kütüphanesiz okul kalmayacak' dedik. Bu sayede yalnızca 2 ayda toplam 16 bin 361 yeni kütüphane kazandırdık. Okullarımızda kitap sayısını 28 milyondan 50 milyona çıkardık. 2022 sonuna kadar 100 milyon hedefliyoruz. Temel eğitimde 10 bin okul projesiyle toplam 3 milyar lira yatırımla 10 bin ilkokul ve ortaokul altyapısını güçlendiriyoruz. Çocuklarımızı teknofest gençliği yolculuğuna daha iyi bir şekilde hazırlıyoruz"

"TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİ İLERİ TAŞIYACAK HER TÜRLÜ TEKLİFE, TENKİTE AÇIĞIZ"

Dünyada gelişmiş ülkelerin yaşlanan nüfus sorunu ile karşı karşıya olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bazı hesaplamalara göre 2050'de dünya nüfusunu yüzde 22'sinin 60 yaş üzeri olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Avrupa ülkelerinin ekonomiden üretime kadar her alanda ciddi sorunlarla karşılaşacağı anlaşılıyor. Son 2 yılda korona virüs sürecinde şahit olduklarımız bu meselenin nasıl dramatik boyutlara ulaşabileceğini hepimize göstermiştir. Türkiye nüfus bakımında önemli avantajlara sahiptir. Şu an bizi dünyadaki pek çok ülkeden ayıran vasıfların başında genç dinamik nüfus sahip olmamız geliyor. Yaş ortalaması 33 olan ülkemiz geleceği inşa etme anlamında büyük bir imkanı elinde tutuyor. Bu imkanı hakkı ile kullanmak, kamu, özel sektör ve sivil toplumuyla hep beraber atacağımız adımlara bağlı. Merhum Nurettin Topçu 'her cemiyet kendi gençliğinin çehresinde değer kazanır' diyor. Gençlerimizin nitelikli olması, kaliteli eğitim alması, bilimde sanatta sporda kendisini yetiştirmesi önemlidir. Bizler milletimizi yurt içinde yurt dışında temsil eden bilim kültür sanat insanlarımızın başarıları iftihar kaynağı oluyor. Tüm bu hasletlerin hakiki anlamını vicdan, ahlak, erdem sahibi iyi bir insan olmakla bulacağını biliyoruz. Maddi ve manevi olarak tüm varlığımızı emanet edeceğimiz gençlerimize yönelik çalışmalarda özellikle meselenin bu yönüne dikkat çekmemiz gerekiyor. Diğer türlü yapılan tüm bu yatırımların hedefine ulaşması çok zor olacaktır. Bu konuda devlet kurumları ile birlikte ailelere, öğretmenlere, sivil toplum kuruluşlarına, medyaya, üniversitelere, belediyelere de önemli görevler düşüyor. Millet olarak eğitim meselesinde güç birliği yaptığımızda hedeflerimize çok daha kısa sürede varacağımız aşikardır. Türk eğitim sistemini ileri taşıyacak çocuklarımıza daha iyi eğitim sunulmasını sağlayacak her türü teklife, her türlü tenkite açığız. Bizim bu konuda şimdiye kadar hiçbir kompleksimiz olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Muhalefetin ve ideolojik saplantılarla hareket eden kimi meslek örgütlerinin de meseleye bu şekilde yaklaşmalarını ümit ediyoruz" dedi.

