Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk ekonomisi ikinci çeyrekte reel olarak yüzde 21,7 büyüyerek, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katıldı. (4)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha ispat etmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk ekonomisi ikinci çeyrekte reel olarak yüzde 21,7 büyüyerek, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke siyaseti, ekonomi ve reformlarla ilgili kararlar alırken nasıl birilerinden işaret beklemiyorsak, terörle mücadelede de kimsenin icazetini aramıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülke siyaseti, ekonomi ve reformlarla ilgili kararlar alırken nasıl birilerinden işaret beklemiyorsak, terörle mücadelede de kimsenin icazetini aramıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İhracattaki başarımızın etkisiyle cari açığımız düşüşünü sürdürerek 30 milyar doların altına geriledi. İstihdam ise son 35 ayın en yüksek seviyesine ulaştı"