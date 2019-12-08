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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk ekonomisinin makro göstergeleri ve temelleri son derece güçlü ve...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk ekonomisinin makro göstergeleri ve temelleri son derece güçlü ve sağlıklıdır.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk ekonomisinin makro göstergeleri ve temelleri son derece güçlü ve sağlıklıdır."
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