Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Gemicilik Sanayi Üzerindeki Ölü Toprağını Silkeleyerek Son 16 Senede...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Gemicilik Sanayi Üzerindeki Ölü Toprağını Silkeleyerek Son 16 Senede...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk gemicilik sanayi üzerindeki ölü toprağını silkeleyerek son 16 senede yeniden şaha kalkmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk gemicilik sanayi üzerindeki ölü toprağını silkeleyerek son 16 senede yeniden şaha kalkmıştır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:58 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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