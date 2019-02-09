Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Gemicilik Sanayi Üzerindeki Ölü Toprağını Silkeleyerek Son 16 Senede...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk gemicilik sanayi üzerindeki ölü toprağını silkeleyerek son 16 senede yeniden şaha kalkmıştır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Türk gemicilik sanayi üzerindeki ölü toprağını silkeleyerek son 16 senede yeniden şaha kalkmıştır."
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:58 Kaynak: AA
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