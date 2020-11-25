Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Türk gemisinde yapılan hukuk dışı arama) Bunun uluslararası deniz hukukunda yeri yok" - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son olarak biliyorsunuz dün özellikle bunu ifade etmek istiyorum, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 17 terörist sızma harekatına kalkıştı. ve bunlar kahraman komandolarımız tarafından öldürüldü. Ben, komandolarımızı milletim adına gözlerinden öpüyorum. Bu yiğitçe attıkları adım ilk değil. İnşallah son da olmayacak"

"( Akdeniz'de Türk gemisine hukuk dışı arama) Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin provakasyonlarına rağmen Doğu Akdeniz meselesinde daima sabırlı, soğuk kanlı davrandık. Ama ne yazık ki bizim bu soğuk kanlı sabırlı davranışımıza rağmen işte en son yine bir sivil gemimize, Libya'ya insani ihtiyaçları karşılayacak mal götüren sivil gemimize saldırı oldu. Bunun uluslararası deniz hukukunda yeri yok"