Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Hava Yolları, önümüzdeki yılın nisan ayından itibaren Osaka Kansai...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Hava Yolları, önümüzdeki yılın nisan ayından itibaren Osaka Kansai...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Hava Yolları, önümüzdeki yılın nisan ayından itibaren Osaka Kansai Havalimanı'ndan İstanbul seferlerine başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türk Hava Yolları, önümüzdeki yılın nisan ayından itibaren Osaka Kansai Havalimanı'ndan İstanbul seferlerine başlıyor."
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:17 Kaynak: AA
Türk Hava Yolları, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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