Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Hava Yolları, önümüzdeki yılın nisan ayından itibaren Osaka Kansai...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türk Hava Yolları, önümüzdeki yılın nisan ayından itibaren Osaka Kansai Havalimanı'ndan İstanbul seferlerine başlıyor.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 12:17 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türk Hava Yolları
, önümüzdeki yılın nisan ayından itibaren Osaka Kansai Havalimanı'ndan İstanbul
seferlerine başlıyor."
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