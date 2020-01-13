Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Bu çalışmalar bir yerde Berlin... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Bu çalışmalar bir yerde Berlin... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Bu çalışmalar bir yerde Berlin...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Bu çalışmalar bir yerde Berlin sürecinin de altyapısını oluşturacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Bu çalışmalar bir yerde Berlin sürecinin de altyapısını oluşturacaktır."

Recep Tayyip Erdoğan, Moskova, Berlin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:00 Kaynak: AA
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