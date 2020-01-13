Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova 'daki görüşmeleri) Buradan çıkacak metinle beraber Berlin 'e gideceğiz. Berlin'de yapılacak çalışmayla bu işi sağlam bir zemine oturtmuş olacağız."

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