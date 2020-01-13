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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Buradan çıkacak metinle beraber...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Buradan çıkacak metinle beraber Berlin'e gideceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Buradan çıkacak metinle beraber Berlin'e gideceğiz. Berlin'de yapılacak çalışmayla bu işi sağlam bir zemine oturtmuş olacağız."
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