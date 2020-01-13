Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Buradan çıkacak metinle beraber... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Buradan çıkacak metinle beraber... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Buradan çıkacak metinle beraber...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Buradan çıkacak metinle beraber Berlin'e gideceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Buradan çıkacak metinle beraber Berlin'e gideceğiz. Berlin'de yapılacak çalışmayla bu işi sağlam bir zemine oturtmuş olacağız."

Recep Tayyip Erdoğan, Moskova, Berlin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:02 Kaynak: AA
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