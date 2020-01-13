Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Olumlu istikamette devam ettiği... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Olumlu istikamette devam ettiği...
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:19 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ortak basın toplantısı düzenledi.(3)
Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Öyle zannediyorum akşam saatlerinde nihayete erecek,olumlu istikamette devam ettiği bilgisini aldım"
Son Dakika UHM Başbakanı Serrac, Hafter ile görüşmeyi reddetti Damızlık boğalara verilen ilacı kullanan adam, 3 gün ağrılar içinde kıvranınca acilen cinsel organ ameliyatına alındı Fransız basını, Adil Rami'yi 4 kulübün istediğini yazdı Moussa Sow, İtalya 2. Ligi'ne transfer oluyor