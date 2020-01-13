Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Olumlu istikamette devam ettiği... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Olumlu istikamette devam ettiği... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Olumlu istikamette devam ettiği...

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ortak basın toplantısı düzenledi.(3)

Erdoğan: "(Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Öyle zannediyorum akşam saatlerinde nihayete erecek,olumlu istikamette devam ettiği bilgisini aldım"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Türk heyetinin Moskova'daki görüşmeleri) Olumlu istikamette devam ettiği...

Türkiye, Moskova, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:19 Kaynak: AA
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