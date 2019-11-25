Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı) Hiç kimse ülkemizin bu...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı) Hiç kimse ülkemizin bu... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı) Hiç kimse ülkemizin bu...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı) Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk- Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı) Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı."

Recep Tayyip Erdoğan, Katar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:16 Kaynak: AA
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