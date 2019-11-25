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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı) Hiç kimse ülkemizin bu...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı) Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı."
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:16 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türk- Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı) Hiç kimse ülkemizin bu coğrafyadaki mevcudiyetinden rahatsız olmamalı."
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